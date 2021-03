SARONNO – Non solo gli spostamenti e le attività commerciali per effetto della zona rossa anche il mercato del mercoledì, una tradizione saronnese, punto di riferimento per gli acquisti di tante famiglie, sarà in modalità ridotta.

Come previsto dalla normativa che regola la zona rossa in vigore in Lombardia, per il mercato settimanale che nella città degli amaretti è in programma domani mattina è tornata la modalità “solo alimentari” che si era già vista nel primo lockdown

In sostanza invece degli abituali 300 banchi ci saranno solo quelli che propongono prodotti alimentari e florovivaistici. Complessivamente sessantina di stand. Ovviamente l’area di mercato sarà decisamente ridotta. I banchi saranno distribuiti, in base alle esigenze registrate mercoledì mattina, in piazza dei Mercanti, via Monti via Reina e via Pagani.

Conferma la presenza della polizia locale per garantire il buon funzionamento dell’appuntamento, come ogni settimana, ma anche in chiave antiassembramento.

(foto archivio: un edizione del mercato in versione solo alimentare)