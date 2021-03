CARNAGO – Il forte vento della giornata odierna più favorire l’estendersi degli incendi e creare anche problemi alla dispersione del calore nelle canne fumarie. Mentre l’ente Parco Groane ha emesso un “allerta” per le aree boschive, i carabinieri della Compagnia di Saronno nel primo pomeriggio odierno sono intervenuti a Carnago per la segnalazione di un incendio sul tetto di una villetta, incendio sicuramente alimentato anche dalle particolari condizioni meteo. L’episodio si è verificato alle 14 in via Lazzaretto. Per cause da accertarsi la copertura di un abitazione è stata interessata da un incendio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un autoscala hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Ora i militari dell’Arma hanno avviato tutti gli accertamenti del caso al fine di capire le cause dell’accaduto. Ancora da quantificare con precisione l’entità dei danni. Interventi per il vento sono stati compiuti dai pompieri a Saronno e Lomazzo.

(foto: una immagine dell’intervento dei pompieri nella villetta di Carnago)

