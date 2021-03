Volontari all’opera per le pulizie di Primavera a Cogliate

COGLIATE – Proseguono con impegno i piccoli lavori di manutenzione portati avanti dagli operatori del Gruppo Volontari Cogliate. I volontari del comune stanno intervenendo in serie ormai da qualche mese per sistemare e ripulire vari punti del paese, al fine di renderlo più vivibile ed accogliente.

«Con molta fatica ed impegno proseguono le pulizie generali per rendere la nostra Cogliate sempre più bella, pulita ed ordinata» – spiegano dal gruppo, ringraziando: «Di cuore a tutti coloro che hanno collaborato. Ora deve essere messo in campo l’impegno da parte di tutta la cittadinanza, per mantenere puliti questi spazi».

Recentemente il gruppo era intervenuto anche lungo la via Piave, per un’intensa pulizia a lato della strada. In quell’occasione furono raccolti numerosi rifiuti e sacchi della spazzatura abbandonati. Questa volta la pulizia ha interessato la sistemazione del verde della zona industriale tra via Aldo Moro e via Guido Rossa. Segnale di attenzione anche per le periferie.

