SARONNO – Per effetto dell’attivazione della zona rossa sul territorio comunale da lunedì la zona disco non è attiva. Ossia si può sostare sugli stalli bianchi senza limiti di tempo.

L’effetto di un’ordinanza emessa a gennaio dall’Amministrazione del sindaco Augusto Airoldi che prevede che in caso di zona rossa determinata da Regione Lombardia, da ministero della Salute o dal governo per effetto di Dpcm a Saronno i parcheggi regolati da zona disco siano disponibili agli automobilisti senza limiti di tempi.

Nessun limite di tempo ma parcometri in azione visto che non sono concesse deroghe o “sconti” per gli stalli blu, l’ordinanza, infatti, precisa che “restano confermate, soste a pagamento, divieti nelle aree residenti, divieti nelle aree soggette a pulizia strade nei giorni ed orari previsti dalla segnaletica stradale ed in tutte le aree destinate a particolari veicoli ed utilizzatori (bus, invalidi, carico/scarico, taxi, mezzi di soccorso)”.

(foto archivio: una zona disco in cui il provvedimento è in vigore)