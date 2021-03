LAZZATE – Il campionato di Eccellenza, dopo il lungo stop per l’emergenza coronavirus, ripartirà domenica 11 aprile: le 33 società lombarde che hanno dato la disponibilità a partecipare hanno votato riguardo alla data di avvio del torneo, e 19 hanno scelto quella data dopo il giro di consultazioni delle scorse ore. Adesso il Comitato regionale della Federcalcio dovrebbe dunque sancire ufficialmente la ripartenza (qualcuno propendeva invece per il 5 aprile). Si andrà avanti sino a domenica 13 giugno, con un solo turno infrasettimanale mercoledì 2 giugno. Nel gruppo delle partecipanti, in zona, Ardor Lazzate e Asd Varesina.

Le gare, almeno nella fase iniziale, saranno sicuramente disputate a porte chiuse; e sempre seguendo tutte le più rigide norme contro la diffusione del coronavirus.

Per l’emergenza coronavirus si va invece verso una definitiva cancellazione dei campionati minori, al riguardo manca soltanto la ufficialità.

(foto archivio: Ardor Lazzate pronta a tornare in azione allo stadio di casa in via Laratta)

17032021