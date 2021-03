SARONNO – Lavori in corso in via Montoli: stanno costruendo il Centro di ricerca e produzione di nano particelle cellulosiche. Una equipe di scienziati, ingegneri e tecnici, sotto la guida di Luciano Piergiovanni, professore ordinario di Scienze e tecnologie alimentari all’Università di Milano e professore dell’Università di Udine, sta sviluppando la tecnologia delle “nano particelle cellulosiche”. “Unica realtà in Italia e tra le poche in Europa, impegnata in tecnologie d’avanguardia, rende onore e lustro a Saronno, quale punto di riferimento in Italia e in Europa sulle nano particelle cellulosiche” dicono dalla fondazione Cls di Saronno, che ha messo a disposizione gli spazi per il centro e sta collaborando al progetto.

La tecnologia, basata su know-how proprietari della Fondazione Cls, è stata sviluppata nell’ambito dell’economia circolare e simbiosi industriale, utilizzando biomasse e scarti di lavorazione di prodotti cerealicoli; il prodotto finale è costituito da bioparticelle cellulosiche in dimensione nano (un milionesimo di metro), che hanno elevate proprietà meccaniche (modulo di Yang superiore al ferro), chimico fisiche (elevata barriera ai gas e alla migrazione). Queste proprietà aprono molti segmenti di impiego, quali i biopolimeri da ingegneria e gli imballaggi di alimenti a lunga conservazione, tanto per citare i più ricorrenti.

