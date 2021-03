CARONNO PERTUSELLA / GERENZANO – Oggi i dati ufficiali di Regione Lombardia per quanto riguarda i nuovi casi da coronavirus indicano una crescita di +10 a Caronno Pertusella, che dunque conferma un deciso trend al rialzo. +3 a Gerenzano.

Ecco i contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i numeri di ieri per un confronto):

Caronno Pertusella 1.504 (1.494)

Gerenzano 881 (878)

Nel vicino comasco lievi aumenti tra Turate, Lomazzo e Mozzate. Nelle Groane nuovi casi tra Cesano Maderno, Limbiate, Cogliate, Misinto e Lazzate.

Oggi i nuovi contagi da coronavirus appaiono ancora molto numerosi nel Varesotto, Regione Lombardia ne ha registrati +432, e poco meglio è andata in Brianza con +416. Nel Comasco +295.

In Lombardia a fronte di 59.009 tamponi effettuati, sono 4.490 i nuovi positivi (7.6 per cento sul totale dei tamponi effettuati, ieri era stato 8.6 per cento). I guariti e dimessi sono 4.422. I decessi oggi in territorio lombardo sono stati +79 (ieri erano stati +81.

