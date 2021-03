VARESE – Crisi economica e covid, la parlamentare di Italia Viva eletta nel Varesotto, Maria Chiara Gadda, pensa anche ad una categoria “dimenticata”: i toelettatori per cani e gatti.

Tra le molte attività in difficoltà in questi mesi c’è anche questa categoria di cui non si parla mai, ma che era in forte crescita prima del Covid. Si tratta di oltre 3mila attività con 4800 addetti, che svolgono un servizio importante per la cura dei nostri animali domestici. Per questo ho firmato con convinzione la proposta di legge sul settore della toelettatura degli animali da affezione a prima firma della collega di Italia Viva Sara Moretto

Si vuole colmare una lacuna legislativa, uniformando diritti e doveri degli operatori e garantendo un servizio omogeneo a milioni di famiglie italiane.

In foto c’è la mia Neve, che è ormai anzianotta e sempre paurosa. Però quando si va da professionisti gentili e capaci come Da Miky’s toelettatura professionale a Fagnano Olona, sta bella rilassata!



