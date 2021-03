Disaronno Velvet, il prodotto dell’anno “made in Saronno”, in uno spot in stile Dolcevita

SARONNO – Negli ultimi giorni sui canali digital e social, è online la nuova campagna internazionale dedicata a Disaronno Velvet. Lo spot, a cura dell’agenzia VMLY&R Italy per la regia di Marco Gentile, è il secondo episodio del viaggio di Disaronno nella “Endless Dolce Vita”. È il racconto, attraverso suggestive immagini in versione “black and white”, dell’unicità di questo nuovo liquore alla crema e dell’inconfondibile stile made in Italy del brand, un vero e proprio omaggio all’eleganza senza tempo della dolce vita.

Non solo. Il nuovo arrivato in casa Illva, Disaronno Velvet nuovo liquore alla crema dall’inconfondibile gusto di Disaronno, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “Eletto Prodotto dell’Anno” nella categoria alcolici, Premio all’Innovazione attribuito ai nuovi prodotti e servizi lanciati sul mercato italiano.

I vincitori nelle diverse categorie sono stati scelti attraverso una ricerca di mercato condotta da IRI che coinvolge 12.000 consumatori che votano su una selezione di prodotti.

(foto l’ultima immagine dello spot)