SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la replica alle dichiarazioni del sindaco di Uboldo Luigi Clerici alla commissione regionale sanità dell’azienda Asst Valle Olona che sottolinea come non siano fondate le preoccupazioni del primocittadino

“La raccolta sangue in Asst Valle Olona viene programmata sulla base delle esigenze trasfusionali e della valutazione delle scorte disponibili per evitare scadenze di un bene prezioso come il sangue.

E’ sempre in atto una compensazione interna all’Asst Valle Olona tra i vari presidi per ottimizzare l’utilizzo del sangue con compensazione delle strutture che hanno maggiori necessità trasfusionali.

Inoltre è attiva una compensazione anche a livello regionale attraverso le richieste che ci pervengono dalla struttura regionale di coordinamento ed alla quale segnaliamo le nostre disponibilità per compensare strutture regionali carenti.

Nei giorni scorsi abbiamo fatto segnalazione di eccedenze che sono state recepite e le unità in esubero, rispetto alle nostre necessità, verranno consegnate agli ospedali regionali carenti segnalati dalla struttura regionale di coordinamento.

I nostri sforzi sono finalizzati a mantenere attiva la donazione di sangue e di emocomponenti in aferesi nei vari presidi della Asst Valle Olona, incluso il presidio ospedaliero di Saronno.”

Nessun allarme, quindi, ma un’attenta programmazione della raccolta sulla base delle reali necessità per valorizzare un importante atto di altruismo dei donatori di sangue nei confronti di chi soffre”.

