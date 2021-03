SARONNO – Pubblichiamo l’intervento di Andrea Vivolo di Obiettivo Saronno in merito al mondo del commercio. “In un momento storico e particolare come quello che stiamo vivendo, le preoccupazioni per la salute si incrociano purtroppo anche con i pensieri per le varie attività commerciali che oggi, come mai sin d’ora, stanno subendo le conseguenze della pandemia.

Noi di Obiettivo Saronno crediamo fermamente che sia arrivato il momento di capire quale sia il punto di partenza o punto zero per ripartire con più vigore ed energia cercando, con idee ed iniziative, di dare un contributo importante e decisivo per la ripresa in sicurezza delle attività produttive di Saronno.

Per questo, Obiettivo Saronno ritiene sia importante collaborare in stretta sinergia con tutti gli operatori commerciali, mettendoli al corrente delle varie iniziative che intendiamo avanzare, affinché l’economia Saronnese possa acquisire valore, salvaguardando potenzialità commerciale e culturale della nostra città.

Obiettivo Saronno mette la faccia e l’impegno affinché tutti noi cittadini possiamo ridare energia e slancio alle attività commerciali che gli operatori di Saronno meritano.”

17032021