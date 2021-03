VARESE – “Non posso che rispettare le singole posizioni degli scienziati ma è inaccettabile che a firmare un appello così irrispettoso nei confronti dell’Italia sia proprio un consulente del governo italiano come Ricciardi”. Lo dichiara Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in Commissione Agricoltura alla Camera, a proposito della firma apposta da Walter Ricciardi all’appello francese contro il Nutrinform e a favore del Nutriscore.

“Per altro Ricciardi dovrebbe sapere bene che anche un modello come il Nutriscore, che vorrebbe dare la patente di salubrità ad alimenti e bevande sulla base di un algoritmo, è anch’esso basato su una quota di valutazione politica oltre che scientifica. E non a caso quel modello è stato più volte modificato su pressione dei diversi Stati membri che dovevano tutelare i loro specifici prodotti, pensiamo al caso dell’olio. Su un tema così importante l’Italia dovrebbe, come ha fatto in questi mesi grazie anche all’impegno di Teresa Bellanova, parlare con una voce sola a tutela delle produzioni di eccellenza e di un modello di dieta che punta alla salute e alla corretta informazione del cittadino. Altrimenti andremo a vanificare secoli di cultura del cibo, etichettando come non salutari vino, salumi e formaggi, consumati nelle giuste porzioni.”, conclude.

(In foto: la parlamentare Maria Chiara Gadda)

18032021