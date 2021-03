TRADATE / CARNAGO – Proseguono gli interventi dei pompieri per gli incendi nei boschi della zona, favoriti dalle condizioni meteo di questo periodo. L’ultimo episodio si è verificato ieri pomeriggio attorno alle 17.30 alla periferia di Carnago, nella zona di via Saporiti. Per cause in fase di accertamento un area boschiva è stata interessata da un incendio. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate sono intervenuti con due automezzi -compresa una jeep tramite la quale sono riusciti ad avvicinarsi al fronte delle fiamme – ed hanno spento il rogo; e quindi hanno messo in sicurezza tutta l’area smassando le ceneri per evitare un eventuale ritorno di fiamma.

Nei giorni scorsi si sono verificati altri incendi nel Varesotto ed alle porte di Saronno, a Ceriano Laghetto ed a Solaro.

(foto: una immagine dei vigili del fuoco di Tradate impegnati nell’intervento di spegnimento delle fiamme che ieri pomeriggio si erano propagate nel bosco alle pore di Carnago)

18032021