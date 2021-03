Gerenzano, cerimonia davanti al Municipio per Giornata memoria vittime del covid

GERENZANO – “Oggi, 18 marzo, celebriamo la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus”. Così il sindaco Ivano Campi, in relazione all’iniziativa che si è svolta questa mattina di fronte al Municipio, in via Duca degli Abruzzi.

Il Parlamento italiano ha istituito con Legge questa data di commemorazione nazionale, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute in questo drammatico avvenimento purtroppo ancora in corso.

Anche il Comune di Gerenzano aderisce a questa iniziativa, nel ricordo dei 30 gerenzanesi deceduti e di tutte le persone decedute a causa del coronavirus. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici. Anci, l’Associazione nazionale Comuni italiani, ha proposto a tutti i sindaci un momento di raccoglimento alle 11 davanti ai propri Municipi, indossando la fascia tricolore, al cospetto della bandiera italiana esposta a mezz’asta.

(foto: un momento della cerimonia di questa mattina)

