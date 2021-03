GERENZANO – L’Energy Center Villaggio Amico, centro fisioterapico e poliambulatorio di Gerenzano, ha avviato un programma di riabilitazione post Covid con l’obiettivo principale di rinforzare il sistema respiratorio.

Secondo uno studio dell’ufficio regionale per l’Europa dell’Oms, tre mesi dopo aver contratto il virus da Covid-19, 1 paziente su 10 continua a manifestare i sintomi per settimane o addirittura mesi. Difficoltà respiratorie, affanno e stanchezza sono i sintomi prevalenti di quella che viene comunemente chiamata sindrome Long Covid, una condizione che spesso non viene riconosciuta come diagnosi e che, di conseguenza, molti pazienti fanno fatica a “trattare”.

L’intera equipe fisioterapica del centro è stata formata per iniziare questo nuovo percorso riabilitativo che si avvale anche del supporto di altri professionisti del poliambulatorio, quali il cardiologo, il nutrizionista, il fisiatra, l’osteopata e lo psicologo. Oltre che nella formazione dei fisioterapisti, Energy Center Villaggio Amico ha investito anche in nuovi device come SpiroTiger, un sistema di ginnastica del respiro che allena in modo specifico la resistenza della muscolatura respiratoria, allontanando l’affanno, senza sovraccaricare il sistema cardiovascolare e l’apparato locomotore. Oltre a SpiroTiger, il percorso di riabilitazione si avvale di strumenti specifici come Huber 360 e attrezzature di supporto come palestra attrezzata per la riabilitazione e la piscina per l’idroterapia.

“Villaggio Amico da sempre risponde in modo concreto ai bisogni della persona e del territorio investendo in risorse, formazione e in tecnologie all’avanguardia. – ha commentato Marina Indino, Direttore generale di Villaggio Amico – La positività lascia in alcuni pazienti importanti deficit respiratori e fisici, senza tralasciare quelli psichici; è importante quindi seguire i pazienti post Covid-19 di tutte le fasce d’età, che necessitano di una riabilitazione che permetta loro un recupero fisico e psichico per poter riaffrontare le attività della vita quotidiana al meglio”.

(in foto: immagini della riabilitazione post-Covid)

