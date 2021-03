CASTIGLIONE OLONA – Alle 21 di questa sera a Castiglione Olona, in via XXIV maggio, per cause da accertarsi alcune sterpaglie sono state interessate da un incendio. I vigili del fuoco del distaccamento di Tradate hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Negli ultimi giorni si sono verificati diversi incendi boschivi nella zona, “favoriti” dalle particolari condizioni meteorologiche di questi giorni, con clima “secco” ed anche con folate di vento che finiscono per favorire l’estendersi degli incendi.

Sempre nel Varesotto alle 22 a Luino in via Pianazzo. Per cause in fase di accertamento la copertura di un abitazione è stata interessata da un’incendio. I vigili del fuoco del locale distaccamento intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Le fiamme hanno interessato una piccola porzione di tetto.

(foto: un momento dell’intervento dei pompieri del comando di Tradate questa sera alla periferia di Castiglione Olona)

