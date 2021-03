Meteo, sole ingannatore: le temperature vanno sotto la media

SARONNO / GROANE / TRADATE – “Sulla Lombardia permangono condizioni di tempo soleggiato grazie all’insistenza di asciutti venti settentrionali. Nei prossimi giorni le correnti piegheranno maggiormente da est risultando più fredde ed umide, con un moderato incremento delle nubi unito ad un calo delle temperature massime, le quali si porteranno di 3-5 gradi al di sotto dei valori medi per questo periodo. Aumenterà di poco anche la probabilità di qualche precipitazione, specialmente a ridosso dei rilievi. Probabile, al momento, un ritorno a

maggiori condizioni soleggiate per domenica e in vista della nuova settimana”. Lo comunica il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Per oggi 18 marzo cielo sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, annuvolamenti sparsi dal pomeriggio fino a cielo

nuvoloso o molto nuvoloso in serata. Possibili veloci piovaschi nel pomeriggio-sera sui settori più orientali, con quota neve

intorno a 800-900 metri. In pianura venti deboli di direzione variabile. In montagna venti inizialmente moderati settentrionali,

specie in quota, deboli successivamente durante il giorno provenienti ancora da nord. Grado di pericolo in generale aumento fino a localmente alto sui settori preaplini e appenninici della regione.

18032021