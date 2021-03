Pattinaggio, Caronno si fa rispettare a Pescara

CARONNO PERTUSELLA – Buone prove per le atlete dell’Asd Pattinaggio Caronno ai campionati italiani che sono andati in scena nei giorni scorsi a Pescara.

A fare il punto sono i dirigenti caronnesi:

Si concludono i campionati italiani indoor di Pescara. Durante lo scorso weekend le nostre atlete hanno avuto l’occasione di confrontarsi nuovamente con le proprie avversarie e inaugurare questa nuova stagione agonistica! Ottimi piazzamenti per Agnese C e Agnese N che ottengono il loro posto nelle rispettive finali della 3000 e 5000 metri a punti classificandosi 18esime, buoni risultati anche per Viola che dopo un’ottima gara rimane esclusa dalla semifinale della 1000 metri sprint di sole due posizioni, conquistando un 26esimo posto su 66 concorrenti. Complimenti anche ad Aurora che dopo la sfortunata gara del primo giorno raggiunge la 44esima posizione nella 1000, seguita di qualche posizione dalla compagna di squadra Federica. Nota di merito anche per Nicole e Angelica per essersi difese più che bene nella loro categorie e per aver evidenziato grandi miglioramenti rispetto allo scorso anno. Adesso non resta che continuare ad allenarsi in vista dei futuri campionati regionali e le qualificazioni ai campionati italiani di questa estate.

(foto: un momento della competizione)

