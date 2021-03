Saronno, via Piave off limits per lavori sulla rete fognaria: giorni e orari

Saronno, via Piave off limits per lavori sulla rete fognaria: giorni e...

SARONNO – La comunicazione ufficiale è arrivata oggi, giovedì 18 marzo, da Saronno Servizi l’ex municipalizzata che si occupa della rete idrica cittadina. Lunedì 22 e martedì 23 marzo via Piave nel tratto compreso tra il civico 140 e l’intersezione con via Dante Alighieri sarà chiusa al traffico. Uno stop alla circolazione reso necessario da alcuni interventi sulla rete fognaria. In sostanza sarà chiuso il pezzo di arteria che corre nella zona sud di Saronno subito dopo la rotonda con viale Lombardia. L’intervento riguarda l’allaccio di un nuovo condominio alla rete fognaria cittadina.

Proprio per questo motivo la circolazione sarà chiusa al traffico veicolare, su entrambi i sensi di marcia, dal 8 alle 17. Una scelta dettata dalla volontà di non creare problemi durante l’orario di punta. Dell’intervento è stata avvisata anche la polizia locale che provvederà a segnalare percorsi alternativi per gli automobilisti.

(foto archivio un immagine della segnalatica da cantiere che non mancherà in via Piave)