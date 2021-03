SARONNO – Non solo non indossava la mascherina, non rispettando le regole anticontagio, ma si è anche rifiutato di fornire i documenti all’agenti di polizia locale che l’ha colto in flagrante. Ora la posizione del saronnese che ha polemizzato con forza contro il richiamo dell’agente è al vaglio del comando di piazza Repubblica.

Oltre alla sanzione da 400 euro, che potrebbe scendere a 280 se il saronnese provvederà a pagarla entro 5 giorni, potrebbe trovarsi anche con una denuncia per offesa pubblico ufficiale o per non aver fornitoi documenti quando richiesti. E’ quanto accaduto l’altro giorno nel quartiere Santuario dove l’agente ha incontro un 60enne che camminava senza indossare nei dovuti modi la mascherina ormai obbligatoria da diversi mesi come forma per prevenire il contagio.

Nessuna sanzione invece ieri mattina al mercato cittadino dove gli agenti in servizio si sono limitati a qualche richiamo, in stile moral suasion come richiesto dal sindaco Augusto Airoldi, nei punti del mercato dove si stavano per creare degli assembramenti.