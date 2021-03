Tovaglieri (Lega): “Lanciamo con un clic il nuovo segnale internazionale per chiedere aiuto”

Tovaglieri (Lega): “Lanciamo con un clic il nuovo segnale internazionale per chiedere...

SARONNO – «Con una foto e un semplice clic possiamo contribuire a combattere la violenza contro le donne, diffondendo attraverso i social media il nuovo segnale internazionale per comunicare una violenza e chiedere aiuto. È fondamentale che più persone possibile siano in grado di utilizzare e riconoscere il #SignalForHelp: se hai bisogno di essere soccorsa, usa questo segnale, se invece vedi che qualcuno si rivolge a te con questo strano saluto, non esitare e chiama il 1522!».

Con queste parole l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, membro della Commissione Femm del Parlamento europeo, ha lanciato oggi una sfida social invitando i quattro colleghi Luca Toccalini, Luisa Regimenti, Eva Lorenzoni e Selene Pravettoni, a fare un selfie mimando il #SignalForHelp – la mano alternativamente aperta e chiusa con il pollice piegato all’interno – e a inviarlo a loro volta ad altri quattro contatti per dare vita a una catena di sensibilizzazione che insegni alle vittime a denunciare una violenza senza essere scoperte, e a tutte le altre persone a riconoscere una richiesta di aiuto per poter allertare immediatamente le Forze dell’Ordine.

«Durante i diversi lockdown – spiega Tovaglieri – la violenza e i reati contro le donne sono aumentati in modo esponenziale in tutto il mondo, soprattutto la violenza domestica, a causa della convivenza forzata di molte donne con il proprio aguzzino. Insieme, in modo semplice, possiamo combattere e fermare questa preoccupante escalation di aggressioni e prevaricazioni, divenuta ormai una vera e propria pandemia nella pandemia».

Isabella Tovaglieri per #SignalForHelp:

