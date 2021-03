CERIANO LAGHETTO – Ultimo giorno per Dante Cattaneo da coordinatore dei sindaci Lega in Lombardia: oggi scade il suo mandato e da parte di Cattaneo, attualmente vicesindaco di Ceriano Laghetto, un messaggio di congedo da questo ruolo con un pensiero all’impegno dei sindaci in questo anno di emergenza per il coronavirus.

Da oggi termina il mio impegno come coordinatore dei sindaci leghisti della Lombardia. In questo pezzo di strada fatto insieme ho potuto conoscere tanti sindaci (228) e Amministratori locali che mi hanno insegnato tanto. Sindaci che, da più di un anno, combattono in prima linea, sul fronte della pandemìa, una guerra che ancora non è conclusa. Oggi, in Italia, si celebra la giornata della memoria delle vittime del covid. Ci sono sindaci che non ci sono più, altri che hanno perso i genitori, altri ancora che hanno visto intere generazioni, nei propri Comuni, andare via nel giro di un mese. Mi ricordo di ognuno di loro, delle loro lacrime, delle loro telefonate, ma anche della loro incredibile forza d’animo per reagire e ripartire. Il loro esempio non lo dimenticherò mai.

Io comunque rimango sempre a disposizione, come e più di prima. Auguro Buon Lavoro a tutto il nuovo staff degli Enti locali della Lega Lombarda: ci sono tante sfide da vincere insieme!

