LAZZATE – L‘Ardor Lazzate si prepara rinforzandosi in vista del via del campionato d’Eccellenza, prevista l’11 aprile. E sarà un Lazzate d’assalto, con i nuovi arrivi voluti dal direttore sportivo Marco Proserpio. L’ultimo arrivo è Roberto Salzano, centravanti classe 1988 che aveva iniziato questa travagliata stagione 2020-2021 nello Stresa. In rosa è entrato anche Giorgio De Vincenzi, classe 1997, un centrocampista che nella Solbiatese aveva iniziato il campionato dove ha giocato sino allo stop per il riacutizzrsi dell’emergenza coronavirus.

Altra novità, nell’Ardor Lazzate, l’esterno Kalil Louati, classe 1999, un giovane che l’anno scorso ha militato nel Seregno e prima nella Sammaurese. Non è finita qui, in difesa debutterà Niccolò Bonazzi, classe 2001 che si è fatto le ossa nel settore giovanile dell’Albinoleffe ed ha anche vestito la magoia dello Scanzorosciate in serie D. Per l’attacco anche il classe 2003 Giorgio Pedrazzini, che viene dal Colico.

(foto archivio: una azione di gioco dell’Ardor Lazzate sul campo di casa)

19032021