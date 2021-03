SARONNO / GROANE – Fra la notte scorsa ed oggi “è previsto un flusso nordorientale umido con debole instabilità. Precipitazioni da molto deboli a deboli sparse, più probabili sulla fascia prealpina. Nel corso della giornata previsti rinforzi di vento da est sulla pianura, da nord localmente sulle Alpi in Valchiavenna, più persistenti su Appennino e bassa pianura centro-occidentale con velocità medie orarie tra 20 e 30 chilometri orari, con raffiche fino a 40 chilometri orari. Previste precipitazioni nevose fino a quote collinari: in generale deboli o molto deboli, con possibili accumuli localmente più significativi”. Così il Servizio meteorologico di Regione Lombardia. Stamane qualche gocchia d’acqua, e nella zona nord cittadina di Saronno anche qualche sparuto fiocco di neve segnalato dai più attenti.

Da Pianbosco a Venegono Inferiore, sorpresa (ma qualche fiocco era annunciato) per gli abitanti nella zona che questa mattina si sono invece svegliati trovando una sottile coltre bianca su prati e giardini. La neve non durerà.

E’ l’ultimo colpo di coda dell’inverno? Probabilmente sì, con la neve che la scorsa notte ha imbiancato diverse località del nord della provincia di Varese. Per domani sole e temperature in risalita oltre i 10 gradi anche se le minime sino a metà della prossima settimana potrebbero comunque aggirarsi attorno agli zero gradi.

(foto archivio)

19032021