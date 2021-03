UBOLDO – Brutte sorprese andando a passeggiare nei boschi fra Uboldo, Origgio e Rescaldina. Non per la presenza, stavolta, degli spacciatori di droga che a volte si appostano anche da quelle parti ma per la presenza di discariche abusive di rifiuti, resti dell’edilizia ed anche pericolosi pannelli di eternit, che è potenzialmente cancerogeno e che dunque andrebbe smaltito con particolare attenzione.

La denuncia riguardo alla presenza dei rifiuti nelle zone boschive alla periferia dei tre paesi è giunta anche dai social network e c’è chi ha anche immortalato con una foto la presenza dell’eternit. Spetterà ora alle amministrazioni comunali dei paesi interessati provvedere alla rimozione, in sicurezza, di questi rifiuti ed avviare, tramite le polizia locali, gli accertamenti per risalire alla identità dei responsabili di questi scarichi abusivi, impresa non facile perchè non vi sarebbero stati testimoni.

(foto: un pannello di eternit abbandonato nel bosco nella zona fra Uboldo e Rescaldina)

