SARONNO – Ats Insubria rilancia la segnalazione di Regione Lombardia circa alcune false notizie che stanno circolando attraverso i social. Si ricorda che l’adesione alla campagna vaccinale attraverso la piattaforma regionale è, al momento, riservata agli over 80 e al personale scolastico.

Spiegano dall’agenzia sanitaria locale: “Le modalità di reclutamento per le fasce di assistiti con età inferiore ad 80 anni sono in via di definizione e verranno comunicate attraverso i canali istituzionali ufficiali. AtsS Insubria invita i cittadini a verificare le informazioni veicolate da fonti di dubbia provenienza e ricorda che Regione Lombardia ha istituito il numero verde 800894545 a supporto della campagna vaccinale anti-covid”.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

Per informazioni generali sul Covid chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

19032021