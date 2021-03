TRADATE – Oggi alle 15 a Tradate in via Carlo Saporito un motociclista a bordo di una moto da fuoristrada, mentre percorreva una pista preparata, ha perso il controllo del veicolo cadendo al suolo. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno messo in sicurezza il mezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il ferito.

Sul posto sono rapidamente arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno, l’ambulanza della Croce rossa di Gallarate e l’automedica proveniente da Varese. Il ferito ha riportato lesioni e contusioni varie, si tratta di un uomo di 62 anni abitante nella zona. E’ stato trasferito con l’autolettiga all’ospedale di Legnano, ed al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Il paziente è stato subito sottoposto a tutti gli accertamenti medici del caso.

(foto: l’intervento della squadra dei vigili del fuoco tradatesi sul luogo dell’incidente in via Carlo Saporito alla periferia di Tradate)

20032021