MILANO – “Vi racconto una storia, oggi mi arriva una segnalazione come credo sia arrivata al mio collega Samuele Astuti di una signora anziana 84enne di Galliate Lombardo che ha ricevuto appuntamento per la tanto attesa vaccinazione lunedì a Bergamo.

Ovviamente c’è qualcosa che non va, fa parte di quello 0,8% del 1.2 milioni di vaccinazioni fatte che hanno ricevuto una convocazione sbagliata”.

Inizia così la nota condivisa sulla propria pagina Facebook di Emanuele Monti presidente della Commissione Sanità.

Cosa ho fatto? Ho alzato il telefono, chiamato Ats, Asst di Varese e la Regione hanno in meno di un’ora ricostruito l’accaduto dell’errore informatico contattato la famiglia della signora e stanno provvedendo alla sua vaccinazione a Varese.

Non ho fatto un comunicato stampa, non ho fatto un post su facebook, non ho nemmeno chiamato io la signora o la sua famiglia per rimarcare il mio interessamento. Mi sono semplicemente rimboccato le maniche per dare una mano ad una nostra anziana signora che aveva bisogno di una mano .

Ora leggo di Astuti, e vedo come si è mosso lui con questa segnalazione: un bel comunicato stampa per buttare veleno sulla Regione.

Non voglio dare lezioni a nessuno ci mancherebbe ma in questo momento servirebbe un po’ di senso pratico, voglia di aiutare e cooperare.

Che il sistema regionale abbia avuto lo 0,8% di 1.2 milioni di prenotazioni sbagliate lo ha spiegato bene anche Bertolaso, dal 27 marzo sarà attivo un nuovo portale tramite poste italiane in cui si potrà prenotare la data è il luogo di vaccinazione. Tutte le persone che hanno subito dei disservizi sono state prese in carico e vaccinate.

Il resto sono polemiche , odio e strumentalizzazioni che non servono a nulla.

Io interpreto così il mio lavoro, preferisco anche in anonimato aiutare qualcuno che investire il mio tempo a scrivere comunicati di odio e rancore”.

20032021