CARONNO PERTUSELLA – Altro giro, altra vittoria per la Rossella ETS Caronno Pertusella, che dopo aver chiuso la prima parte di campionato senza sconfitte e con 17 punti totali, inaugura la seconda fase di serie B con un successo convincente ai danni de Il Viaggiator Goloso di Milano, squadra giovanile del consorzio brianzolo del Vero Volley.

Una prova concreta da parte dei ragazzi di Claudio Gervasoni, che hanno battuto in tre set la giovane formazione guidata dal talentoso palleggiatore Giani: 25-20, 25-15, 25-16. Questi i punteggi dei parziali di una sfida mai stata in discussione.

Dopo questo successo tra le mura amiche, i gialloblù osserveranno un turno di riposo. Ritorno in campo previsto per sabato 3 aprile alle ore 15:30 per l’insidiosa trasferta sarda (non solo per la qualità degli avversari, ma anche per la situazione pandemica che complica gli spostamenti) in quel di Sant’Antioco contro la VBA Olimpia. Come anticipato anche da Claudio Gervasoni ai nostri microfoni, è probabile che il match venga spostato a venerdì 2 aprile per consentire un agevole rientro alla Rossella ETS.