CARONNO PERTUSELLA – In una sfida da zona playoff, segna subitissimo la Caronnese con capitan Federico Corno, poi a lungo preme il Sestri che trova il pari soltanto in zona Cesarini. La zampata decisiva quasi allo scadere: gol del rossoblù Battistello e la Caronnese scavalca i liguri al quinto posto in classifica.

La cronaca – Caronnese subito avanti, al 2′: assist dalla sinistra di Vernicchi, Siani fa sponda di testa e capitan Corno deve solo appoggiarla in porta. Il Sestri del veterano Andrea Croci non ci sta ed attorno al 15′ per due volte va vicino al pareggio, con protagonista il portiere di casa Marietta. Mentre al 18′ è Cavalli che la spara alta da posizione centrale. Al 23′ liguri vicinissimi al pari, in una concitata azione è Puricelli che centra il palo, poi la difesa di casa spazza via. E al 36′ si inserisce in area di casa Cirrincione, la cui conclusione a botta sicura viene murata da un difensore.

Inizia la ripresa e subito Caronnese protagonista con Travaglini che a pochi metri dalla linea di porta impegna Salvalaggio alla respinta. Al 4′ cambio di campo e tocca a Pane con un colpo di testa sfiorare la traversa. Un minuto dopo Scarlino dal limite quasi imbecca il palo con un tiro rasoterra. Al 9′ Selvatico viene espulso e lascia il campo anzitempo e il Sestri Levante rimane in inferiorità numerica. Al 10′ Banfi con tiro rasoterra sfiora il palo. Al 22′ Calì su punizione costringe l’estremo difensore del Sestri Levante al colpo di reni. Due minuti dopo Croci da buona posizione è bloccato al tiro da Marietta. Al 38′ il Sestri Levante pareggia i conti con Bonaventura che in scivolata insacca l’1-1. Al 43′ la Caronnese ripassa in vantaggio: Rocco palla al piede entra in area, dribbla l’avversario e mette palla al centro dove in piena mischia Battistello calcia un preciso tiro: palo-gol. E’ il 2-1.

L’incontro della domenica pomeriggio, per la 25′ giornata, è stato disputato a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, con diretta sul canale Facebook “Sc Caronnese” dove è possibile anche visionare la registrazione del match.

Fabrizio Volontè

Caronnese-Sestri Levante 2-1

CARONNESE: Marietta, Coghetto Travaglini, Galletti, Cosentino (1′ st Mzoughi), Vernocchi, Banfi, Putzolu, Siani, Corno (26′ st Rocco), Calì (32′ st Battistello). A disposizione Angelina, Yamba, Torin, Gargiulo, Becerri, Midolo. All. Gatti.

SESTRI LEVANTE: Salvalaggio, Puricelli, Grea, Pane, Chella, Selvatico, Cavalli (25′ st Bianchi), Ferretti (29′ st Bonaventura), Croci, Scarlino (14′ st Cuneo), Cirrincione (25′ st Buffo). A disposizione Di Stasio, Marianelli, Marquez, Iurato, Zanoli, Bonaventura. All. Andreozzi.

Arbitro: Gauzolino di Torino (Rignanese di Rimini e Mauriello di Bologna).

Marcatori: 2′ Corno (C), 38′ st Bonaventura (S), 43′ st Battistello (C).

(foto grande, la Caronnese in campo contro il Sestri. In piccolo, il Sestri Levante)

21032021