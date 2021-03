TRADATE – Insolito intervento ieri sera alla 22.30 dei vigili del fuoco del comando di Tradate nella vicina Cairate, in via San Giacomo. Per cause in fase di accertamento il vano ascensore di un condominio è stato invaso da del fumo. I pompieri tradatesi, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada hanno effettuato un sopralluogo ed hanno provveduto a mettere in piena sicurezza l’area.

Una vola che hanno verificato che non vi fossero pericoli “imminenti”, i vigili del fuoco hanno dunque fatto ritorno nella propria caserma tradatese, mentre i proprietari dello stabile faranno ora eseguire una serie di approfondimenti di natura tecnica per chiarire le motivazioni dell’accaduto, e porvi ripari con le riparazioni del caso.

(foto: un momento dell’intervento dei vigili del fuoco di Tradate, con due mezzi, nella vicina Cairate, per eseguire il sopralluogo nel vano ascensori di uno stabile di via Sam Giacomo, dove era stata segnalata la presenza di fumo)

