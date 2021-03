SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale.

Oggi 21 marzo è la Giornata nazionale in ricordo delle vittime di mafia, riconosciuta dalla Camera dei Deputati nel 2017 allo scopo di non dimenticare chi la mafia l’ha drammaticamente subita, affrontata e combattuta.

La criminalità organizzata è più vicina e attiva di quello che molti pensano e, purtroppo, l’emergenza sanitaria in corso rischia di rivelarsi un’alleata perfetta per gli affari poco puliti. La crisi economica, infatti, le consente di movimentare il denaro di cui dispone ed offrirlo più rapidamente di qualsiasi strumento lecito di finanziamento ad imprenditori in difficoltà, se non prossimi al dissesto, attirandoli così nella spirale dell’usura dalla quale risulta poi impossibile uscire.

Anche la gestione delle somme importanti che potrebbero arrivare con il Recovery fund richiede la massima attenzione: noi amministratori pubblici abbiamo il dovere di vigilare su appalti, gare e assegnazioni di interventi, affinché la corruzione rimanga lontana dai finanziamenti che in molti cercheranno di intercettare, ma l’invito a mantenere alta la guardia è per tutti.

Questa riflessione sulla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia vuole quindi, da una parte, ricordare quanti hanno pagato con il prezzo della loro vita l’impegno per la legalità e la giustizia, dall’altra rammentare ad ognuno di noi che la lotta alla criminalità si porta avanti ogni giorno, tenendo gli occhi ben aperti, denunciando e non permettendo a nessuno di voltarsi dall’altra parte.