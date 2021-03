Per un sedicenne la biciclettata pomeridiana finisce… all’ospedale

ROVELLASCA – La passeggiata pomeridiana si è conclusa… all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per un sedicenne, caduto dalla propria bicicletta mentre percorreva via Como alla periferia di Rovellasca. Il sinistro è avvenuto alle 18 di oggi, e subito si sono mobilitati i mezzi di soccorso, sono arrivati una ambulanza della Croce azzurra, la cui sede locale si trova proprio in paese, ed è stata fatta convergere anche l’automedica di Como. Al ragazzo sono stato prestate le prime cure direttamente sul posto e quindi la decisione è stata quella di trasportato, con l’autolettiga, all’ospedale Sant’Anna, per essere medicato e per tutti gli accertamenti del caso.

Incidente anche a Guanzate, in via Giuseppe Verdi, sempre per una caduta della bicicletta alle 13 l’intervento di due ambulanze, del Sos Mozzate e della Croce azzurra di Cadorago, per soccorrere un 42enne poi anche lui trasportato, con alcune contusioni, all’ospedale Sant’Anna.

(foto archivio: l’automedica in servizio sul territorio)

