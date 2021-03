SOLARO – Scontro auto-moto al Villaggio Brollo di Solaro, e tutte le persone coinvolte nel sinistro – ben sei – hanno avuto la necessità di cure mediche, anche se nessuno ha riportato gravi ferite. Il sinistro si è verifica nel tardo pomeriggio domenicale, alle 18.15, lungo la statale 527, la Saronno-Monza all’altezza appunto del Villaggio Brollo ed in particolare della rotonda che si trova all’ingresso della frazione, vicino a via Isonzo e via Delle Arti.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Rho e due ambulanze, del Sos Uboldo e della Croce rossa di Lentate sul Seveso. I contusi sono un ragazzino di 12 anni, una ragazzina di 15, un ragazzo di 17 anni ed un uomo di 37 anni ed uno di 38 anni, oltre ad una donna di 40 anni. Sono stati medicati sul posto, uno di loro è stata trasportato all’ospedale “Niguarda” di Milano per ulteriori accertamenti. I militari dell’Arma hanno avviato i rilievi dell’incidente per chiarire le circostanze dell’accaduto, che ha subito creato code e rallentamenti sulla trafficata arteria.

(foto archivio: precedente incidente avvenuto sulla Saronno-Monza)

21032021