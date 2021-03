VARESE – Nella serata dell’altro ieri il referente provinciale della Lega Stefano Gualandris e gli eletti del territorio hanno incontrato i vertici dell’Ats Insubria, nella persona del direttore generale Lucas Gutierrez e del suo staff. Un importante momento di confronto per fare il punto sui prossimi passi della campagna vaccinale anti Covid, dai campi massivi per la vaccinazione alla disponibilità delle dosi e al sistema dei software per le prenotazioni. “Gli eletti della Lega sono presenti e attivi sul territorio come punto di riferimento per tutti i sindaci e per i cittadini in vista della campagna vaccinale – spiega Gualandris – in un momento delicato come questo servono la massima responsabilità e la massima attenzione in modo da evitare il rischio che le persone vadano in confusione. Il nostro compito come movimento politico è quello di essere, come sempre, al servizio dei cittadini. I nostri eletti saranno in prima linea per informare la gente e fare da raccordo tra loro e le istituzioni”.

Erano presenti all’incontro, oltre a Gualandris, i parlamentari Stefano Candiani, Dario Galli, Matteo Bianchi, Leonardo Tarantino, i consiglieri regionali Emanuele Monti, Francesca Brianza, Marco Colombo, l’eurodeputata Isabella Tovaglieri ed il consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Alberto Barcaro.

