SARONNO – “Siamo soddisfatte della partecipazione e di come si è svolta la manifestazione: anche Saronno ha dato il suo contributo nel chiedere che la scuola ritorni in presenza. Non tanto per le difficoltà logistiche che crea alle famiglie ma per la qualità della didattica e per la mancanza di socialità che davvero penalizzano i più piccoli”. Così Francesca Marchetti e Sara Roccabruna tracciano un bilancio della manifestazione che si è tenuta ieri pomeriggio in piazza Libertà. Dalle 16 sono arrivate le famiglie con cartelle, cartelli e tanta voce di far sentire il proprio no alla Dad ma e la propria richiesta di una scuola in presenza.

I bimbi hanno portato cartelli coi loro disegni con gli hashtag della manifestazione, organizzata anche a livello nazionale e a Varese e Busto in provincia di Varese. C’è chi si è organizzato per far risuonare in piazza quella campanella che si volesse chiamasse i bimbi nuovamente in aula. Qualcuno ha anche realizzato dei cappelli di carta con le classiche orecchie d’asino. Non sono mancate bandiere bianche simbolo dalla manifestazione e anche slogan come “la scuola è come il paracadute funziona bene sono se è aperta”.

I bimbi si sono seduti per terra e si sono divertite ha realizzare dei disegni della manifestazione. Tutto si è concluso intorno alle 17,30. Tra i presenti in piazza, dove si sono alternate un centinaio di persone, anche diversi insegnanti come Maria Assunta Miglino docente dello Zappa. A dare il proprio contributo anche nonna Ida che ha voluto sottolineare con la sua presenza la necessità dei bimbi “di andare a scuola per crescere al meglio”.

Non è mancato il sostegno del mondo politico: presente il consigliere comunale Lorenzo Puzziferri (Os) a cui si sono aggiunti Luca Davide (Os), Mattia Cattaneo (Scla) e Cristiana Dho (Os) e anche il giovane Tommaso Valarani (Pd).