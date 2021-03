Gli anziani regalano libri: a Gerenzano hanno fatto il bis

GERENZANO – Vista la grande adesione alla iniziativa del precedente week-end di “Villaggio amico ti regala un libro… “, durante la quale sono stati distribuiti quasi 100 libri, l’evento è stato riproposto lo scorso fine settimana, all’ingresso della residenza anziani in via Stazione 5 a Gerenzano dove i vistatori hanno trovato un banchetto “allestito con cura dai nostri ospiti e dai nostri operatori e mettendo a disposizione tanti libri” ricordano da Villaggio amico.

A tutti, per le norme anti-covid, è stato chiesto di indossare sempre la mascherina e igienizzare le mani prima di toccare ogni singolo libro, ed è stato chiesto a tutti di non creare assembramento e a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza. “Che questo prezioso dono, che arriva direttamente dai nostri ospiti, sia motivo di gioia e colori il week-end delle persone che ci sono venute a trovare” l’auspicio dei responsabili del centro anziani.