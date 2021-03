Il sindaco di Lazzate firma la chiusura dei parchi

LAZZATE – Con un’ordinanza di qualche giorno fa il Sindaco di Lazzate Loredana Pizzi ha disposto la chiusura di tutte le aree verdi del paese. A far tempo dall’entrata in vigore del provvedimento e fino a revoca dello stesso, i cancelli di parchi comunali, giardini e aree verdi rimangono chiusi. L’unica eccezione è l’area cani all’interno della quale è comunque ammessa la presenza di persone sotto la stretta osservanza del rispetto del reciproco distanziamento personale e naturalmente dello specifico regolamento che vieta l’ingresso a più di una persona ed un animale per volta. Si aggiunge anche il divieto di ingresso in quelle aree verdi non recintate del territorio comunale.

L’inosservanza delle disposizioni dell’ordinanza prevede per i trasgressori le sanzioni previste dal codice. La misura intrapresa dal primo cittadino serve ad incrementare la sicurezza e a scongiurare possibili assembramenti all’interno dei giardinetti in un momento in cui le restrizioni della zona rossa sono da seguire più che mai.

22032021