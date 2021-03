Inseguimento per le vie di Solaro, arrestato un pregiudicato nordafricano

SOLARO – Secondo arresto in pochi mesi per un nordafricano di poco più di vent’anni in Italia senza fissa dimora. Domenica pomeriggio, la pattuglia dei carabinieri di Solaro durante un servizio di perlustrazione del territorio ha intimato l’alt ad un’auto con a bordo due cittadini extracomunitari; per evitare il controllo i sospetti si sono dati ad una rocambolesca fuga per le vie del paese sino a quando, in via Rosmini, sono entrati in collisione con il mezzo di un ignaro automobilista.

Per fortunata l’auto dell’uomo ha riportato solo danni lievi. I due però, sentendosi braccati dopo l’impatto, hanno abbandonato il loro veicolo. I militari si sono messi all’inseguimento a piedi e uno dei due sospettati è stato catturato, mentre un secondo ha fatto perdere le proprie tracce nei campi di via Per Limbiate. Il ragazzo, classe 2000 di origini magrebine, è comparso lunedì mattina in direttissima davanti il tribunale di Monza ed il giudice ha disposto la carcerazione. L’auto utilizzata per la fuga è risultata intestata ad un prestanome ed era sottoposta a sequestro dal tribunale di Bologna, attualmente si trova al deposito giudiziario. L’arrestato, nel novembre del 2020, era stato fermato sempre a Solaro per reati collegati allo spaccio e per resistenza a pubblico ufficiale.

22032021