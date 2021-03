SARONNO – Un 22enne di origini albanesi è stato protagonista di un movimentato episodio avvenuto sabato sera.

Mentre una pattuglia era impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, il ragazzo ha lanciato un mazzo di chiavi contro i carabinieri di Saronno. Non ha perso tempo a vedere l’esito della sua azione e, forse capendone la grafità, si è subito dato alla fuga. I militari si sono messi sulle sue tracce e l’hanno rintracciato nei pressi della stazione centrale.

Appena i carabinieri hanno tentato di avvicinarsi il 22enne in evidente stato di ebbrezza alcolica li ha aggrediti con calci e pugni e danneggiando l’autovettura militare. Dopo prolungata colluttazione è stato immobilizzato e accompagnato in caserma.

Dopo l’identificazione è stato dichiarato in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, nonché sanzionato per il mancato rispetto della normativa di contenimento covid.

Uno dei militari è dovuto ricorrere alla cure del pronto soccorso dove gli sono state medicate ferite giudicate guaribili in 7 giorni. Dopo l’udienza per direttissima nella giornata di oggi l’uomo è stato rimesso in libertà.

(foto archivio)

