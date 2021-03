SARONNO – Il sindaco Augusto Airoldi rimarca il suo impegno per il punto vaccinale in fase di allestimento all’ex scuola Pizzigoni in via Parini.

“I preparativi proseguono – ha spiegato il primo cittadino a Radiorizzonti – secondo quanto comunicato dall’Ats Insubria il centro saronnese servirà 13 comuni e lo farà 12 ore al giorno dalle 8 alle 20“.

Secondo Airoldi i lavori di preparazione sono quasi ultimati: “Conto che in una settimana sia tutto pronto ovviamente la partenza sarà legata all’arrivo dei vaccini e alle prenotazioni”.

Per quanto riguarda il personale il primo cittadino spiega: “Saranno presenti per la somministrazione una novantina di medici di famiglia e poi i volontari per gestire i flussi degli utenti”. “Speriamo di partire al più presto – conclude il sindaco – dovremmo iniziare con la fascia dai 65 ai 79 anni”.

