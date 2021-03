SARONNO – “Durante il primo lockdown le scuole furono chiuse insieme alla maggior parte delle attività produttive e commerciali; ora, invece, le scuole restano chiuse, ma buona parte delle attività rimangono aperte. La contraddizione è stridente”.

Così Mattia Cattaneo, capogruppo di Saronno Civica lista Airoldi, commenta la situazione che ha portato ieri un centinaio di saronnesi tra cui mamme, nonne e bimbi in piazza per far sentire la propria voce per la scuola in presenza.

“Inoltre, se la giustificazione è il rischio di affollamento sui mezzi di trasporto, questo può valere per università e scuole superiori, non certo per materne, primarie e secondarie di primo grado.

Nonostante l’impegno encomiabile degli insegnanti che hanno organizzato in modo rapido e professionale l’attività didattica integrata digitale, i bambini e i ragazzi sono fortemente penalizzati.

L’auspicio è che nel mese di aprile si possa con gradualità riprendere l’attività in presenza, a partire da materne, primarie e secondarie di primo grado”.

