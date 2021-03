SARONNO – Come si diventa arbitri? Che doti deve avere un buon arbitro o meglio un giovane per diventare un buon arbitro? E quali sono le regole il pubblico fa più fatica a capire? Sono alcune delle domande che abbiamo rivolto a Davide Rosio presidente dell’Aia Saronno. Tra i temi anche come ha vissuto quest’anno di pandemia la sezione di Saronno e come organizzare la ripartenza.

Stasera alle 21 sulla pagina Facebook de ilSaronno e qui sotto 😉



L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia. L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.