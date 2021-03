ORIGGIO – “Ora ci auguriamo che si ritorni quanto prima al tavolo delle trattative per raggiungere risultati concreti a favore di tutti i lavoratori Amazon”.

Così Luigi Tabarro, delegato Filt Varese che ieri ha seguito interamente lo sciopero della filiera Amazon ad Origgio, traccia un bilancio della giornata di presidio.

“E’ andato tutto bene e adesione allo sciopero ad Origgioè stata praticamente pari al 100% dunque un bilancio decisamente positivo”.

Soddisfazione anche per la gestione del presidio in sicurezza nel rispetto delle norme anticontagio e pandemia: “Tutto si è svolto nel perimetro della normativa Covid a dimostrazione che dove c’è rispetto, coscienza ed organizzazione si è in grado di garantire a tutti i lavoratori il proprio diritto di scioperare. Un ottimo risultato per sindacato e lavoratori”.

Lo sciopero era nato dalla rottura delle trattative ed ora per sindacati ed azienda è ora di tornare al tavolo “per raggiungere risultati concreti a favore di tutti i lavoratori Amazon”.

QUI LE PRIME IMMAGINI E VIDEO DEL PRESIDIO

QUI LE INTERVISTE

QUI LA NOTA DI AMAZON SULLO SCIOPERO