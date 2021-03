SARONNO – Ieri durante la presentazione del progetto per la riqualificazione di via Roma l’Amministrazione comunale ha spiegato, con l’assessore Franco Casali, come cambierà l’intera gestione delle aree di sosta dell’intero comparto.

Per permettere la tutela dei bagolari, e la realizzazione di strada, ciclabile e marciapiede in sicurezza, l’Amministrazione ha deciso di realizzare sul lato sud dei parcheggi a tasca ossia tra un albero e l’altro dove c’è spazio.

I NUMERI

In sostanza si passerà dai 28 stalli attuali a 11 parcheggi disponibili. Entrando nel dettaglio nel tratto di via Roma tra via Manzoni e via Visconti ci sono 14 stalli e terminati il cantiere saranno 4 (-10 posti) mentre mentre tratto successivo da via Visconti a via Guaragna ci sono 14 stalli e ce ne saranno 7 (-7 stalli).

L’ANALISI

“Per una migliore analisi comparativa – ha spiegato l’assessore Franco Casali nelle sue slide – abbiamo preso in considerazione l’area di influenza che gravita su via Roma (ossia quella delimitata dall’arteria con le vie via Miola, via Manzoni, via Baracca) perchè non sarebbe sufficiente un bilancio dei parcheggi sulla sola arteria”.

“In questo comparto sono presenti complessivamente 460 parcheggi – continua l’esponente della Giunta con delega all’Ambiente – sono stati riconvertiti 75 parcheggi da liberi in una zona disco con diversa durata. In sostanza i parcheggi eliminati in via Roma (18) sono stati recuperati nelle vie Guaragna, Carugati e Parini (+52) aumentando anche i parcheggi per residenti (+20).

SOSTA PARASSITARIA

“Il piano parcheggi è stato studiato per eliminare la sosta parassitaria ossia quella di chi lascia l’auto in sosta tutto il giorno per andare a prendere il treno in stazione. A causa della situazione covid non abbiamo sentito commercianti e residenti ma la situazione è assolutamente migliorativa per le attività commerciali che potranno dire addio all’occupazione dei parcheggi da parte di chi lascia l’auto per tutto il giorno ed anche per i residenti che avranno 20 stalli dedicati a loro”.