SARONNO – Una breve nota e due foto che illustrano perfettamente la situazione. Così un saronnese ha raccontato a ilSaronno la difficile situazione che si è creata ieri mattina al punto vaccinale all’ospedale di Saronno.

Il saronnese ha tenuto a rimarcare un plauso al personale che “ha gestito la situazione con grande impegno e gentilezza” ma ha tenuto a condividere le immagini e il suo resoconto per spiegare la difficile situazione che ha vissuto con un proprio familiare e a condividere con tanti altri anziani e coi loro accompagnatori.

“Questa mattina (ieri ndr) ho accompagnato mia madre all’ospedale a Saronno per la prima dose di vaccino. Tra le 11.15 e le 12 eravamo stipati in 50-60 in una sala d’attesa di 70-80 metri quadrati. In questa situazione si è anche creato un certo ritardo per cui la permanenza in questo assembramenti è stata di oltre mezz’ora, oltre ai 20 minuti di attesa post vaccino. Ovviamente posti a sedere occupati senza alcun distanziamento con ulteriore disagio per mia madre di 89 anni con grosse difficoltà di deambulazione”.

Dura la lettura del saronnese: “In tutta questa follia (e di follia si tratta considerando le misure anticovid che cerchiamo tutti di rispettare) devo fare un plauso al personale medico, paramedico e volontari che hanno gestito la situazione con grande impegno e gentilezza. Ancora una volta, invece, una censura (accompagnata dalle forti critiche dei presenti) all’organizzazione sanitaria della Regione Lombardia”.