SARONNO – Ciclista investito oggi a Saronno: è successo in via Pacinotti nei pressi dell’incrocio con via Varese, alle 12.30. Un ragazzo in bici è entrato in collisione con una autovettura, è stato subito dato l’allarme e sul posto è arrivata una pattuglia della polizia locale.

Gli agenti si sono occupati di deviare il traffico ed attivare la “macchina dei soccorsi”, è arrivata la prima autolettiga disponibile, del Soccorso Rho: il giovane, di 18 anni, è stato trasportato all’oapedale di Garbagnate Milanese, ha riportato alcune lesioni ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. La vigilanza urbana ha avviato accertamenti sulla dinamica del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Via Varese è una delle arterie più trafficate della periferia cittadina, gli incidenti non sono affatto una novità.

(foto archivio: una immagine dell’area nei pressi della quale si è verificato l’incidente stradale)

24032021