SARONNO – Calci contro la cuccia che fa da base alla colonia felina che gravita nella zona di via San Giuseppe. E’ l’ultimo vandalismo segnalato dall’Enpa Saronno che torna a chiedere a tutti “un po’ di attenzione e rispetto per i tanti sforzi fatti quotidianamente per prendersi cura degli animali senza padrone”.

La cuccia è posizionata in accordo con il Comune su suolo pubblico: “Ci sono anche dei volontari che ogni giorni si recano sul posto e la tengono pulita finendo a volte anche per occuparsi delle deiezioni non raccolte dei proprietari dai cani”. Alla luce della grande attenzione dei volontari il vandalismo risulta ancora più incomprensibile: “Spesso finisce che i croccantini e il cibo per i gatti venga mangiato dai cani a passeggio magari liberi senza guinzaglio”.

Malgrado tutto i volontari si sono attivati ripristinando e riordinando gli spazi della colonia: “Non è una novità purtroppo è successo in altri quartieri dal Matteotti alla cascina Colombara ma è sempre un dispiacere oltre che un costo quando accade”.

Dal sodalizio arriva poi un appello per i punti Fidaty Esselunga: “Se qualcuno volesse farci una donazione può farlo sulla tessera 0400114513180”.

240320241