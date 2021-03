CARONNO PERTUSELLA – “Baby coming soon”: a dare la notizia del futuro lieto evento è stata lei stessa ieri con un messaggio su Instagram. Karla Claudio, fortissima lanciatrice della Nazionale di Puerto Rico, è in attesa di un bebè. Volto noto dei tifosi della Rheavendors Caronno Pertusella, nella scorsa stagione era stata tesserata dal club caronnese ma non aveva disputato neppure una partita, a causa dell’emergenza coronavirus non era riuscita a raggiungere l’Italia. Si trovava infatti in Venezuela, dove era andata a fare visita al fidanzato (a sua volta atleta, della Nazionale di softball di quel Paese) ed era dovuta rimanere parecchi mesi a Caracas, per la chiusura degli aeroporto a causa della pandemia.

I dirigenti della Rhea durante l’inverno le avevano proposto di tornare, lei aveva inizialmente accettato ma resterà a Puerto Rico per la gravidenza. E’ entrata anche nello staff tecnico della Nazionale del suo Paese.

A Karla, tramite i social, gli auguri di tanti amici e tanti fans, ed anche della redazione de ilSaronno.

