Via Roma: il video del progetto e un riassunto (ragionato) dei commenti

SARONNO – Era facile prevedere che la presentazione Facebook del progetto di riqualificazione di via Roma fosse un punto di partenza per il dibattito cittadino e così effettivamente è stato.

Ecco quindi che dopo un paio di giorni abbiamo pensato di fare un riassuntino per garantire a tutti la possibilità di essere “sul pezzo”.

IL PROGETTO

Qui trovate la presentazione del sindaco Augusto Airoldi con gli assessori Novella Ciceroni e Franco Casali

Qui trovate il sunto degli 8 punti che caratterizzano il progetto

Qui sopra il video condiviso dall’Amministrazione per illustrare il progetto

Commenti:

La bocciatura della Lega nelle parole di Angelo Veronesi. Tanti gli aspetti presi in esame dal vicesegretario leghista dai marciapiedi (segnalati anche al Prefetto per un problema di pendenza) ai dubbi sul salvataggio di tutti i bagolari senza dimenticare la riduzione dei parcheggi.

Soddisfazione per [email protected] che rimarca il buon lavoro svolto e l’impatto del progetto per una nuova idea di città e si ripropone una maggior condivisione con i cittadini per i prossimi progetti

Pone l’accento sulla promessa mantenuta con gli elettori e sull’impegno contro le barriere architettoniche la nota di Obiettivo Saronno che si conclude con il ringraziamento dell’assessore Novella Ciceroni agli uffici comunali.

Stringata e molto politica la nota del Pd Saronno che rimarca la capacità di ascolto dei cittadini e anche qui il rispetto di quanto anticipato in campagna elettorale

Comitato Salva via Roma: soddisfatti per il salvataggio dei bagolari ringraziano l’impegno dei cittadini e dell’Amministrazione, sottolineando la diversità con la precedente. Evidenziano l’impegno per il viale alberato annunciando l’intenzione di continuare a vigilare.